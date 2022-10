Mercenarii ruși, speriați de rezistența vestelor antiglonț ucrainene

O folosită de trupele ucrainene a primit cele mai bune referințe de la militarii din trupele speciale ruse, după ce a fost testată de aceștia.

Mercenarii forțelor de ocupație au scos și au verificat-o cu gloanțe trase din două tipuri de puști-mitraliere.

Conform unei înregistrări postate pe Twitter, după ce au tras în vestă cu o pușcă mitralieră RPK, au constatat că blindajul „reține gloanțele foarte bine”, ceea ce le-a provocat un sentiment „neplăcut și dezamăgitor”. Au urmat trei focuri cu o pușcă AKM, aceleași performanțe.

„E un sentiment cam neplăcut… placa asta este impenetrabilă. Placa oponentului nostru nu e penetrabilă, dintr-un anumit motiv, nu înțeleg”, spune soldatul rus care se apucă apoi să demonteze straturile care se pun în interiorul unei protecții vestimentare anti-glonț.

Russian Wagner group fighters are unpleasantly surprised by the strength of a Ukrainian armoured plate, which they shot at from an AKM and an RPK machine gun, with no penetration observed.

— Dmitri (@wartranslated)