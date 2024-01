Metoda prin care Guvernul francez vrea să scape de ploșnițele din mijloacele de transport în comun: „Nu este nevoie de psihoză sau frică”

Chiar dacă ministrul francez de Resort a scos în evidență faptul că nu există nicio dovadă a infestării cu ploșnițe, transportul în comun din Paris va fi verificat cu câinii forțelor de ordine.

Patrupezii specializați în adulmecare vor fi folosiți pentru a inspecta trenurile și metroul din Paris, după semnalarea apariției ploșnițelor în transportul public din capitala Franței, anunță ministrul francez al Transporturilor Clement Beaune.

Totodată, ministrul a declarat că nu există nicio dovadă în privința unei infestări a transportului public. „Când există o problemă, ne ocupăm de ea, nu o vom nega. Nu există niciun focar de ploșnițe în transportul în comun. Nu există nicio reapariție a ploșnițelor”.

Mai multe persoane au publicat mai multe imagini în care apar ploșnițe în metroul din Paris și în trenurile de mare viteză. Unele fotografii au fost făcute și din aeroportul Charles de Gaulle, relatează .

De teamă că ar putea lua ploșnițele acasă, mulți călători se tem să mai ia mijloacele de transport în comun. În această perioadă, companiile care vând insecticide au înregistrat o adevărată creștere a cererii.

Clement Beaune a anunțat miercuri, 4 octombrie, că operatorii de transport public în comun vor lucra la îmbunătățirea procedurilor în ceea ce privește curățenia, subliniind că echipele de câini specializați în adulmecare sunt cea mai bună cale de depistare a ploșnițelor.

„Transparența totală va aduce încredere totală”, a spus el, adăugând că „nu este nevoie de psihoză sau frică”.

