Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, atacat pe o stradă aglomerată. Agresorul a fost arestat

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost victima unui atac pe o stradă aglomerată din centrul Copenhagăi. Incidentul a avut loc vineri seara în piața Kultorvet, unde un bărbat s-a apropiat de ea și a împins-o puternic în umăr. În ciuda forței atacului, premierul a reușit să își păstreze echilibrul și nu a căzut la pământ, potrivit

Suspectul a fost descris de martori ca fiind înalt și slab. După ce a împins-o pe doamna premier, a încercat să fugă, dar a fost rapid imobilizat de ofițerii de securitate. Atacatorul a fost arestat imediat de autorități.

Deși nu a fost rănită, Mette Frederiksen a suferit un șoc în urma atacului. Imediat după incident, s-a refugiat într-o cafenea din apropiere.

Tensiunile cresc în peisajul politic european. Heirich Koch, politician al AfD din Germania, a fost înjunghiat marți seară. Koch a fost atacat cu cuțitul după ce a surprins un grup de oameni că dărâmă afișele electorale ale formațiunii sale și i-a apostrofat. Politicianul este internat în spital, iar poliția l-a arestat pe atacator, dar nu a oferit niciun detaliu asupra identității sale.

🇩🇪🚨‼️ AfD politician Heinrich Koch was stabbed in Mannheim after confronting an individual tearing down AfD posters in the city on June 4th.

The individual then stabbed him multiple times, resulting in multiple stab wounds.



— TabZ (@TabZLIVE)