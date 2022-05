Ministerului Apărării din Marea Britanie: Aleksandr Lukașenko încearcă să evite implicarea directă în „operațiunea specială” a Kremlinului

Președintele Belarusului Alexander Lukașenko încearcă să evite participarea directă la războiul pe scară largă al Federației Ruse din Ucraina, au scris reprezentanții Ministerului Apărării din Marea Britanie pe

În urma exercițiilor de la începutul lunii mai, Belarus a anunțat desfășurarea de forțe de operațiuni speciale de-a lungul graniței cu Ucraina.

„Prezența forțelor belaruse în apropierea graniței este menită , astfel încât acestea nu pot fi dislocate pentru a sprijini operațiunile din Donbas”, notează serviciile de informații britanice.

