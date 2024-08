Momentul în care iahtul Bayesian al miliardarului dispărut Mike Lynch este înghițit de furtună (VIDEO)

Au apărut primele imagini surprinse de camerele de supraveghere cu momentul în care o furtună în largul coastei Siciliei a înghițit iahtul de lux Bayesian al miliardarului dispărut Mike Lynch, potrivit .

Superyachtul era ancorat la aproximativ o jumătate de milă de coasta Porticello când s-a scufundat luni, în jurul orei locale 5 dimineața, în timp ce zona era lovită de o furtună.

Oficialii italieni au spus că se tem că magnatul tehnologic britanic Mike Lynch și alți cinci ar fi putut fi prinși în barcă. Un expert a sugerat că s-ar putea baza pe buzunarele de aer pentru a supraviețui.

CCTV captures £30m Bayesian superyacht sinking „in 60 seconds” off coast during storm

6 missing, including British tech tycoon Mike Lynch, his daughter & Morgan Stanley boss

Yacht struck by waterspout at 5am Monday. Rescue efforts hampered by depth & debris 🙏

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat)