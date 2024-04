Momentul în care se prăbușește uriașul turn de televiziune din Harkov, după ce a fost lovit de forțele ruse (VIDEO)

Turneul de televiziune din orașul ucrainean Harkov, cu o înălțime de 240 de metri, s-a rupt de la jumate și s-a prăbușit, luni, conform imaginilor obținute de , după ceea ce oficialii locali au descris drept un atac rusesc asupra infrastructurii de televiziune.

Semnalul de transmisie a fost întrerupt în Harkov, al doilea oraș ucrainean ca mărime, care în ultimele săptămâni a tot fost lovit de dronele și rachetele rusești.

„În acest moment există întreruperi ale semnalului de televiziune digitală”, a declarat guvernatorul regional Oleh Syniehubov.

Nu există victime deoarece angajații erau în adăposturi, a precizat oficialul.

Russia just struck the TV tower in Kharkiv, messing with Ukrainian digital signal. It’s their scorched-earth tactic in action, déjà vu from spring 2022

— Maria Avdeeva (@maria_avdv)