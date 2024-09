Moscova și alte regiuni din Rusia, vizate de unul dintre cele mai mari atacuri cu drone de la începutul războiului. Victime, clădiri avariate și aeroporturi majore închise (VIDEO)

Forțele ucrainene au lovit Moscova și vestul Rusiei, joi, în unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene cu drone, omorând cel puțin o femeie, avariind zeci de locuințe și forțând închiderea marilor aeroporturi din capitală, au anunțat oficialii ruși, potrivit .

Ucraina a lansat roiuri de drone asupra celei mai mari puteri nucleare din lume. Rusia susține că a distrus cel puțin 20 în regiunea Moscova, care are o populație de peste 21 de milioane de oameni, și încă 124 în zona altor opt regiuni.

Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise traficului aerian în urma atacurilor, a anunțat autoritatea rusă de resort, Rosaviatsia. Totodată, a fost închis parțial un drum major care duce spre capitala Rusiei.

În atacurile cu drone au fost avariate cel puțin două clădiri rezidențiale înalte, în districtul Ramenskoye din regiunea Moscova, fiind cuprinse de flăcări mai multe apartamente, a declarat guvernatorul Andrei Vorobyov.

✈️🚫 Vnukovo airport in Moscow was closed for departures/arrivals due to UAVs attack.

🔥 A high-rise building is on fire in the suburbs of Moscow.

🦅 Russian channels report on a mass attack by UAVs in Bryansk, Moscow and regions.

