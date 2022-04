Moscova susține că IKEA și Inditex vor să se întoarcă în Rusia: „Ei nu vor să plece, deoarece piața rusă este mare”

Viktor Yevtukhov, , care administrează mărcile Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque, vor să se întoarcă în Rusia, potrivit .

Oficialul a transmis că companiile trebuie să constituie logistica lanțului de aprovizionare pentru a-și consolida întreaga gamă de produse. Îndeosebi, , iar restul importă.

„IKEA are o piață rusă foarte bună. Este important pentru ei ca matricea sortimentului să fie umplută, iar acum le este dificil să facă acest lucru. Când compania găsește o cale de ieșire, se va deschide”, a spus Yevtukhov.

Adjunctul ministrului Industriei și Comerțului a subliniat că , motiv pentru care ar fi „ineficient” să „arunce” toate acestea.

De asemenea, Viktor Yevtukhov a transmis că companiile străine care au suspendat temporar munca în Federația Rusă și-au explicat decizia prin probleme de aprovizionare, și nu prin .

Viktor Evtukhov, deputy head of the Ministry of Industry and Trade of says that is looking for an opportunity to reopen its stores in Russia after adjusting supply logistics to ensure a full range of goods.

