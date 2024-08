Moscova, vizată de unul dintre cele mai mari atacuri cu drone de până acum (FOTO, VIDEO)

Ucraina a atacat Moscova, miercuri, cu cel puțin 11 drone doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, în ceea ce oficialii ruși au descris ca fiind unul dintre cele mai mari atacuri cu dronă asupra capitalei ruse de la izbucnirea războiului în februarie 2022, relatează .

Războiul a luat o nouă turnură pe 6 august, când Ucraina a trimis mii de trupe în regiunea Kursk a Rusiei.

Luni întregi, forțele ucrainene au dus un război tot mai intens împotriva rafinăriilor și a aerodromurilor din Rusia, însă marile atacuri cu drone împotriva regiunii Moscova au fost mai rare.

Ministerul rus al apărării susține că a distrus 45 de drone pe teritoriul Rusiei, dintre care 11 deasupra regiunii Moscova, 23 deasupra Bryansk, șase deasupra Belgorod, trei deasupra Kaluga și două deasupra Kursk.

