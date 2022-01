Moțiune de cenzură în Grecia după ce ninsoarea a blocat drumurile din țară. „Mii de oameni lăsați la cheremul vremii rele” (VIDEO)

Opoziția din Grecia a înaintat o moțiune de cenzură împotriva guvernului conservator pentru gestionarea nepotrivită a urmărilor lăsate de furtunile severe de zăpadă, conform Euronews.

Sute de oameni au fost blocați zile întregi pe o autostradă importantă.

Cu 157 de parlamentari, premierul Kyriakos Mitsotakis se bucură de o majoritate confortabilă în parlamentul de 300 de locuri, iar guvernul său este de așteptat să supraviețuiască votului de duminică.

Heavy snowfall blanketed parts of Greece on Monday. Snowstorms are not common near Athens, but it’s the second year in a row that they’ve hit the area. https://t.co/QCYJ9ZtCEE pic.twitter.com/0ogRA1diFS — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) January 26, 2022

Guvernul se confruntă cu mânia opiniei publice

Totuși guvernul s-a confruntat cu mânia publicului larg, din cauza nepregătirii autorităților de a face față condițiilor meteorologice rare, în ciuda avertismentelor.

Mitsotakis a declarat miercuri că responsabilitatea revine operatorului privat al autostrăzii, principalul drum de centură din jurul Atenei, dar și-a cerut și scuze pentru lipsa de coordonare a statului.

Viscolul puternic care a lovit Grecia luni a oprit transportul în Atena și a lăsat mii de gospodării fără curent electric. Atena a fost acoperită de zăpadă de la dealul Acropolei până la coasta din sud.

〰️❄️🔗_||~ 🇬🇷#Ελλάδα: Through the night, Greek army managed to evacuate thousands of people stranded in their cars on an #Athens motorway after a severe #SnowStorms swept across #Greece. #WinterStorm pic.twitter.com/lBiPQ0mGRj — A Deniz Engelhardt (@EngelhardtDeniz) January 25, 2022

Guvernul stătea bine în sondaje înainte de viscol

În timp ce echipajele de salvare lucrau pentru a evacua mașinile și șoferii de pe autostrada Attiki Odos, guvernul a fost forțat să închidă serviciile publice și școlile timp de două zile.

Alexis Tsipras, liderul partidului Syriza, a declarat că guvernul nu și-a îndeplinit datoria de a proteja țara.

„A lăsat mii de oameni la cheremul vremii rele, cu drumurile închise”, a spus Tsipras.

Heavy snowstorms hit large parts of Greece and Turkey, causing major disruption. It is an unusual occurrence for the southern Mediterranean countries, but the second time that it has happened in two years. pic.twitter.com/s13mZ6RaoW — DW News (@dwnews) January 26, 2022

Sondajele recent efectuate, înainte de furtunile de zăpadă, au arătat că formațiunea de la guvernare conducea cu peste 10 puncte în față stângii.