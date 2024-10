Negocieri în impas, greva continuă. Boeing și sindicatul reiau discuțiile fără rezultate

Boeing și cel mai mare sindicat al său vor relua negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă în data de 7 octombrie. Această decizie vine în încercarea de a rezolva conflictul care a dus la greva a aproximativ 33.000 de lucrători de la facilitățile producătorului de avioane din coasta de vest a SUA.

Nemulțumirile angajaților Boeing se leagă de mai multe aspecte. Unul dintre principalele motive este eliminarea beneficiilor de pensie tradiționale în favoarea planurilor 401(k), ceea ce a transferat responsabilitatea financiară pentru pensii către angajați. Angajații sunt, de asemenea, frustrați de creșterile salariale modeste care nu au ținut pasul cu creșterea costului vieții. În plus, relocarea producției către alte state cu rate mai mici de sindicalizare, precum Carolina de Sud, a afectat relația dintre companie și forța de muncă sindicalizată​.

ICYMI- 33,000 Boeing workers who are out on strike had their health care revoked by the company. Another reason health care shouldn’t be tied to employment.

Boeing a oferit o creștere salarială de 30% pe patru ani, restabilirea unui bonus de performanță, beneficii de pensionare îmbunătățite și un bonus de ratificare dublat, într-o ofertă descrisă ca fiind „cea mai bună și finală”.

Conducerea sindicatului a respins oferta companiei, evidențiind diferențele semnificative între cerințele lucrătorilor și ceea ce compania este dispusă să ofere.

Administrația președintelui Joe Biden, prin secretarul de muncă Julie Su, este activ angajată în facilitarea dialogului între Boeing și sindicat, subliniind importanța stabilității în industria aeronautică pentru economia națională.

Day 15 of the …

Something has got to give. My face shows the stress of our fight against Corporate Greed.

So far… this strike has cost me $3,332 dollars while the company has lost over $1.5B dollars. Who can hold out longer? Stay tuned!

— Ben Cruz (@WestsideXfiles)