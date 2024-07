Nepotul lui Donald Trump dezvăluie o izbucnire rasistă a fistului președinte al SUA într-o carte care va fi lansată săptămâna viitoare

Într-o nouă carte care urmează să fie lansată, nepotul lui Donald își amintește că fostul președinte al SUA, la începutul carierei sale imobiliare din New York, cercetând daunele aduse unei mașini iubite a folosit cu furie un cuvânt jignitor.

Acuzațiile de rasism l-au urmărit pe Trump de-a lungul vieții sale în afaceri și politică

Scena șocantă apare în All in the Family: The Trumps and How We Got This Way de Fred C Trump III, care va fi publicat în SUA, marțea viitoare. a obținut o copie.

„‘Negri’, îmi amintesc că a spus dezgustat. „Uite ce au făcut negrii”, scrie Fred Trump, descriind izbucnirea rasistă a unchiului său.

În mijlocul unor alegeri tumultuoase, în care Trump se confruntă cu Kamala Harris, prima femeie de culoare care va fi vicepreședinte, cartea s-ar putea dovedi explozivă.

În plus, există zvonurile conform cărora Trump a folosit cuvântul jignitor și în timpul petrecut în The Apprentice, serialul de succes NBC TV care l-a propulsat către politică, deși nu a apărut niciunul. Omarosa Manigault, o concurentă, a spus că l-a auzit vorbind astfel. Trump neagă.

De când a câștigat nominalizarea republicană la funcția de președinte în 2016, de-a lungul a patru ani petrecuți la Casa Albă și în a treia sa campanie prezidențială, Trump a folosit în mod repetat un limbaj rasist și s-a confruntat cu acuzații de rasism. El a negat vehement toate aceste acuzații.

Și sora lui Fred Trump a scris o carte în care menționa rasismul unchiului său

Fred C Trump III descrie în detaliu un moment uimitor despre care spune că s-a întâmplat la începutul anilor 1970 în casa bunicilor săi, părinții lui Donald Trump, din Queens, New York.

Era „doar o după-amiază normală pentru mine”, a scris Trump III, dar apoi a sosit unchiul său.

Trump spune că unchiul său i-a arătat „Cadillacul Eldorado decapotabil alb”. În partea de sus a pânzei retractabile, „era o tăietură uriașă, lungă de cel puțin două picioare [și] o altă tăietură, mai scurtă lângă ea”.

„‘Negri’, îmi amintesc că a spus dezgustat. Uite ce au făcut negrii. „‘Știam că este un cuvânt jignitor’”

Unchiul său, scrie Trump III, nu văzuse pe nimeni să-i avariaze mașina. În schimb, el „a văzut pagubele, apoi a tras concluzia rasistă.”

Fred C Trump III este un director imobiliar de succes din New York – în afara firmei Trump – și, datorită experiențelor sale ca părinte, un activist în sprijinul persoanelor cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare.

Nu este primul Trump care a scris o carte despre viața în familia Trump.

În 2020, sora lui Fred C Trump III, Mary Trump, a publicat bestsellerul Too Much and Never Enough. Promovând acea carte, ea a spus că unchiul ei este „clar rasist”, adăugând că l-a auzit folosind un limbaj rasist „și nu cred că asta ar trebui să surprindă pe nimeni, având în vedere cât de virulent este el astăzi”.

Mary Trump va lansa o altă carte anul acesta, despre viața tristă și moartea timpurie a tatălui lui Fred C Trump III, Fred Trump Jr, fiul cel mai mare care l-a văzut pe fratele său mai mic preluând afacerea familiei.

Când Fred Trump Sr. a murit, Trump III și sora lui au fost efectiv dezmoșteniți de unchii și mătușile lor, înainte de a ajunge la o înțelegere.