Nord-vestul SUA, lovit de un ciclon puternic. 600.000 de persoane nu au curent

a lovit, miercuri, statul Washington și a lăsat sute de mii de persoane fără curent electric, iar trafic rutier a fost afectat.

Ciclonul a luat și o viață. O femeie a murit după ce un copac a căzut într-o tabără pentru persoane fără adăpost din Lynwood și alte două persoane au fost rănite de un copac care a căzut pe remorca în care se aflau, în sud-est de Seattle, conform

Școlile din vestul Washingtonului și-au anulat cursurile sau au amâncat începerea școlii în ziua de miercuri.

putere de 80 km/h, iar rafalele au pus la pământ copaci și liniile electrice în timpul nopții, lăsând fără curent electricit peste 600.000 de case.

„Sunt atât de mulți copaci și linii electrice căzute. Stați acasă și fiți în siguranță!”, a fost avertismentul pompierilor.

Vânturile ar urma să scadă din intensitate, dar furtuna se află deja deasupra Californiei și va aduce precipitații extreme până la finalul săptămânii.

„Dar furtuna, numită , care are loc atunci când furtuna se intensifică rapid, se va bloca deasupra Californiei de Nord în următoarele zile. Cea mai mare creștere este joi”, au avertizat meteorologii.

Aceștia au lansat mai multe avertizări în nord-vestul Pacificului pentru vânt puternic, fiind chiar și risc de inundații și viscol în nordul Washingtonului până în Sierra Nevada.

1/2 At 12:38 PM today, SRFR was dispatched to Lewis Street Park in Monroe with reports of four people and a dog that were trapped in Al Borlin Park after the Skykomish River and Woods Creek swelled, from heavy rains and snowmelt, and surrounded them.

— Snohomish Regional Fire & Rescue (@SnoRegionalFire)