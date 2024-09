O italiancă face „windsurfing și ia lecții de pian la 98 de ani. „Am început să înot pe vremea lui Mussolini”

Cea mai în vârstă f are 98 de ani și face windsurfing și ia lecții de pian. Cu o pasiune uriașă pentru sport, femeia demonstrează că vârsta nu reprezintă un impediment atunci când ambiția domină.

Ce activități face italianca

Femeia are trei copii, de 76, 70 și 62 de ani. Ea face windsurfing în Sardinia, în timpul verii, iar iarna joacă minigolf în Roma. Când se întoarce acasă, își reia rutina și își menține stilul active de viață. Aceasta merge mult pe jos și mănânce orice dorește, dar cu măsură, conform

„Practic sport de când mă știu: m-a însoțit în fiecare zi a vieții mele. Gândiți-vă că am început să înot pe vremea lui Mussolini. Nu m-am oprit niciodată, nici măcar atunci când am devenit mama celor trei copii ai mei. Nu voiam să fiu casnică! Dimpotrivă, am încercat întotdeauna să-mi fac timp pentru mine: baschet, tenis, plimbări și alergări. O modalitate de a mă simți bine cu mine și, în consecință, cu ceilalți. Este puterea activității fizice”, a spus aceasta.

Fiind văduvă, a început să practice tot mai multe activități pentru a combate singurătatea. Astfel că, la 80 de ani, italianca și-a descoperit pasiunea pentru golf, iar la 90 de ani a început lecțiile de pian.

„Știi, când ești văduvă, zilele devin nesfârșite. Izvoarele din Sestri Levante păreau fără sfârșit, așa că am căutat distracții. Am cumpărat un pian second-hand pentru nepoții mei – am șase – și m-am apucat de el. Prima lecție am luat-o pe 8 aprilie, ziua de naștere a unuia dintre copiii mei. Prima odă interpretată? Imnul bucuriei al lui Schiller, un omagiu adus vieții care este uimitor. Acum, însă, am încetinit un pic”, a

Cum se menține femeia

Femeia a explicat că nu mâncarea este secretul unei tinereți fără bătrâneți, ci sportul. Ea mănâncă orice, dar „cu înțelepciune”.

„De multe ori am fost întrebată dacă alimentația este secretul meu. Nu, nu, sportul este cel care prelungește viața. Astăzi, mulți tineri sunt leneși și chiar și oamenii care sunt mai în vârstă ar trebui să fie mai receptivi, dacă nu suferă de patologii particulare. Prietenii mei, care sunt cu zece și chiar cincisprezece ani mai tineri decât mine, nu ies aproape niciodată. Eu încep să mă plimb în fiecare dimineață în jurul orei 6.30, chiar dacă nu este suficient. Și, de fapt, fizioterapeutul meu îmi spune: „Trebuie să muncești pentru a-ți menține tonusul muscular”, așa că nu mă opresc niciodată. Iarna joc golf, și aici am devenit o legendă pentru că nu mai este nimeni de vârsta mea, iar vara fac windsurfing”.