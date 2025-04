Bolojan: România rămâne ferm angajată față de valorile și principiile care stau la baza NATO

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj la 76 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice:

Acesta a subliniat că România rămâne ferm angajată față de valorile și principiile care stau la baza NATO.

„Astăzi, marcăm 76 de ani de la înființarea NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie. România rămâne ferm angajată față de valorile și principiile care stau la baza Alianței: unitate, solidaritate și apărare colectivă”, spune Bolojan în mesajul transmis pe platforma X.

El subliniază că, „în fața provocărilor globale în creștere, legătura noastră transatlantică este mai importantă ca niciodată”.

Today, we mark 76 years since the founding of NATO, the strongest political-military alliance in history. Romania remains firmly committed to the values and principles that underpin the Alliance: unity, solidarity, and collective defense. In the face of growing global challenges,…

— Ilie Bolojan (@Bolojan)