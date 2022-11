O persoană a murit și alte 16 au fost rănite când un SUV a intrat într-un magazin din SUA

16 persoane au fost rănite și cel puțin o persoană a decedat magazin Apple din Hingham, Massachusetts, luni dimineață pe 21 noiembrie, au confirmat autoritățile locale.

, deoarece oficialii intenționează anunțarea rudelor apropiate ale victimelor. Tim Cruz, procurorul districtual a făcut public în cadrul unei conferințe de presă, faptul că un SUV negru a trecut cu mașina prin vitrina orientată spre stradă a unui magazin Apple. Procurorii au declarat că șoferul nu a fost rănit, iar acum se află „cu ofițeri de poliție”, potrivit .

„Există o anchetă penală în desfășurar. Analizăm modul în cares s-a produs accidentul”, a informat procurorul districtual care consideră incidentul ca fiind „absolut tragic”. Detectivii de omucideri o să contribuie la cercetări. Modul în care a fost cauzat accidentul este încă necunoscut. Poliția a fost sesizată la ora 11:00 a.m. împreună cu Departamentul de Pompieri Kingston.

HAPPENING NOW: Officials are providing an update after a car slammed into the Hingham Apple Store, killing one person. Stream Live:

