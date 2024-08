O treime din bombardierele strategice ale Rusiei, mutate dincolo de Cercul Polar

a transferat o treime din bombardierele sale strategice la baza aeriană Olenia din regiunea arctică Murmansk, potrivit unor imagini din satelit publicate pe un cont de analiză din surse deschise.

Analistul OSINT MT Anderson a dezvăluit pe platforma X că 12 bombardiere strategice Tu-95MS și 13 Tu-22M3, un Tu-160, dar și două avioane de transport militar An-12 au fost localizate pe 15 mai pe aerodromul Olenia, situat la mai bine de 2.000 de kilometri de Kiev, scrie .

🇷🇺OLENYA AIR BASE🇷🇺

0.5m📷 from 15 May 2024 of the flight line. I haven’t had a good view since last summer

RuAF seems to operate with impunity. I wonder if there will be an attempt with long range drones🤞…

✈️⬇️

12x Tu-95

13x Tu-22

2x An-12

1x Tu-160

— MT Anderson (@MT_Anderson)