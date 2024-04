Orașul unde terasele sunt aproape de calea ferată. Guvernul vrea blocarea accesului în zonă (VIDEO)

Sunt foarte multe locuri din lume care trebuie văzute, iar unul dintre ele este Strada Trenurilor din Vietnam, fiind una dintre atracțiile turistice importante din această țară.

Nu este o stație de tren clasică, dar Strada Trenurilor a devenit populară de-a lungul anilor. În timp ce trenul își urmează itinerariul, oamenii stau la terasă și își savurează cafeaua. Un videoclip care prezintă o fată care stă la terasă și un tren care trece pe lângă ea a devenit viral, fiind vizionat de 6,8 milioane de utilizatori, conform

A daily street scene in Hanoi Vietnam where a train passes through this narrow living area

