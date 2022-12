Peste o sută de migranţi sud-americani au fost lăsați de Crăciun în fața casei vicepreședintei SUA, Kamala Harris, la temperaturi de -7 grade (VIDEO)

Mai multe autocare cu migranţi din America Centrală şi de Sud fost trimise în faţa casei din Washington a vicepreşedintei SUA, Kamala Harris. Ar fi vorba despre 110 – 130 de oameni, inclusiv copii, care solicitau azil în SUA, notează . Ei au fost lăsați aproape de casa lui Harris chiar când aveau loc festivitățile din ajunul Crăciunului. Unii erau îmbrăcați doar în tricouri, deși temperaturile ajunseseră la -7 grade Celsius, informează Călătoria migranților s-a desfășurat chiar când mare parte din SUA era lovită de o furtună de iarnă masivă.

Cel mai probabil, acești oameni au fost trimiși din Texas la casa lui Harris, ca gest de protest împotriva politicii permisive a Administrației Biden faţă de

Guvernatorul statului Texas, republicanul Greg Abbott, nu a confirmat această ipoteză, dar a recunoscut că a mai făcut acest lucru şi în septembrie.

