Platforma X își închide operațiunile din Brazilia „cu începere imediată”. Ce l-a înfuriat pe Elon Musk

a anunțat sâmbătă, 17 august, că se retrage din Brazilia „cu începere imediată”, din cauza a ceea ce a numit „ordine de cenzură” din partea judecătorului brazilian Alexandre de Moraes.

Reprezentanții platformei susțin că judecătorul ar fi amenințat în secret unul din reprezentanții săi legali în statutul sud-american cu arestarea dacă nu se supune unor ordine de a elimina anumite conținuturi de pe X.

Un document care ar fi fost semnat de Moraes a fost publicat de gigantul social media. Acesta prevedea o amendă zilnică de aproximativ 3.600 de dolari și un decret de arestare împotriva reprezentantului X Rachel Nova Conceicao, în cazul în care platforma nu respectă ordinele lui Moraes.

„Pentru a proteja siguranța staffului nostru, am luat decizia de a ne închide operațiunile din Brazilia, cu începere imediată”, au transmis reprezentanții platformei X, scrie .

Chestiunea nu va fi comentată de Curtea Supremă din Brazilia până când nu va fi lămurită în privința autenticității documentului difuzat de platformă.

Elon Musk a anunțat, tot sâmbătă, că X va rămâne disponibil pentru poporul brazilian.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to ’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

— Elon Musk (@elonmusk)