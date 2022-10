Preşedintele american Joe Biden a fost vaccinat cu o nouă doză „booster” de vaccin împotriva Covid-19

Joe Biden cu o nouă doză „booster” de vaccin împotriva Covid-19 şi şi-a îndemnat compatrioţii să-i urmeze exemplul, potrivit news.ro.

În vârstă de 79 de ani, preşedintele american, care în urmă cu trei luni, a fost vaccinat cu a doua doză „booster” la sfârşitul lunii martie.

De asemenea, marți, liderul de la Casa Albă a fost vaccinat în prezenţa presei, cu această doză suplimentară care vizează două subvariante ale SARS-CoV-2.

Joe Biden a anunţat iniţiative vizând cu un „booster” până la sărbătorile de la sfârşitul anului, când călătoresc şi se întâlnesc cu familia.

„În îndemn pe toţi americanii să se vaccineze cât mai curând posibil”, a declarat acesta.

„Sute de oameni mor zilnic din cauza Covid-19, sute. Este probabil ca acest număr să crească în această iarnă, dar aproape toate decesele pot fi prevenite anul acesta”, a transmis şeful statului american.

“Get vaccinated. Update your COVID vaccine. It’s incredibly effective, but the truth is, not enough people are getting it. We’ve got to change that so we can all have a safe and healthy holiday season,” Pres. Biden says before receiving updated booster.

— ABC News Politics (@ABCPolitics)