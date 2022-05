Prima apariţie publică a soților Zelenski. La ce eveniment a participat cuplul prezidenţial ucrainean

Președintele Ucrainei, , au luat parte marți la ceremonia de înmormântare a primului preşedinte al ţării după câştigarea independenţei, Leonid Kravciuk, informează .

Pentru prima dată de la începutul războiului, cuplul prezidențial .

Soţii Zelenski au fost suprinși în timp ce se îndreptau să depună flori la sicriul lui Leonid Kravciuk, , după ce ţara a obţinut independenţa după prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991 şi care a rămas în funcţie până în iulie 1994.

Primului preşedinte al Ucrainei a murit pe 10 mai, la vârsta de 88 de ani, după o „suferinţă îndelungată”.

Îmbrăcat în haine de doliu, în loc de hainele militare kaki, care au devenit emblematice de la începutul invaziei ruse în Ucraina, spre sicriul fostului lider ucrainean.

