Prințul William a fost într-un pub cu fanii lui Aston Villa și i-a impresionat: „Iubește Villa și pasiunea pe care o împărtășim cu toții” (FOTO, VIDEO)

Prințul William, moștenitorul tronului britanic, a stat alăturii de fanii lui Aston Villa într-un pub din centrul orașului Birmingham, miercuri, pentru a urmări meciul cu Everton, potrivit indy100.com.

Aston Villa a câștigat la Everton, miercuri seară, scor 1-0.

Prințul de Wales i-a rugat pe reprezentanții lui Aston Villa, clubul său de suflet, să îi aranjeze o întâlnire cu câțiva suporteri înrăiți de-ai echipei, iar grupul s-a adunat într-un pub din inima orașului Birmingham.

Viitorul rege și cei opt fani au unit niște mese și au vorbit despre clubul lor iubit, care urma să joace în deplasare la Everton.

„A fost un tip drăguț, cu picioarele pe pământ și iubește Villa și pasiunea pe care o împărtășim cu toții”, a declarat Daniel Jones, un student în vârstă de 18 ani.

„Cred că dacă nu avea alte angajamente i-ar fi plăcut să fie la meci”, a mai spus tânărul.

Prințul a stat mai bine de 30 de minute cu suporterii, după care fanii au plecat la meci.

Fiul Regelui Charles al III-lea a băut cidru Bulmers, dar personalul localului a refuzat să dezvăluie cine a plătit consumația.

„William a spus că un prieten de familie l-a dus la primul său joc – Villa împotriva lui Bolton – și iubește echipa de atunci. A spus că va urmări meciul la televizor în această seară. A fost pur și simplu foarte drăguț, autentic”, a povestit John McEvoy (64 de ani).

