Propaganda Kremlinului s-a făcut de râs de „Ziua Victoriei”. Cum au ajuns infractorii americani Bonnie și Clyde eroi ruși de război (VIDEO, FOTO)

Propaganda Kremlinului s-a făcut de râs inclusiv pe 9 mai, zi în care rușii sărbătoresc victoria asupra Germaniei naziste din al Doilea Război Mondial. Într-un program al televiziunii publice, printre eroii ruși ai războiului au apărut și… infractorii americani Bonnie și Clyde.

Televiziunea publică din Rusia a difuzat de un concert dedicat eroilor ruși ai celei de-a doua conflagrații mondiale.

Pe ecranul din spatele artiștilor au fost proiectate imagini cu soldații ruși căzuți în lupta cu trupele lui Hitler sau cu diverse cupluri despărțite de război. Printre ei, niște figuri cunoscute: tâlharii americani Bonnie și Clyde.

Russian state TV aired a big concert on Channel One, showing pictures of nice Soviet couples during this song… including Bonnie and Clyde.

Propagandiștii ruși nici nu s-au chinuit prea mult să caute imaginea, căci este chiar prima pe pagina de Wikipedia despre cei doi infractori. Ocazie cu care lumea a aflat că, în ciuda de Vladimir Putin platformei de informare, oamenii săi continuă să o folosească.

A Victory Day celebration broadcast on Russian state TV featured a photograph of the real Bonnie and Clyde in a segment supposedly devoted to couples who were separated during WWII. The image is the first pic on their Wikipedia page lol.

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock)