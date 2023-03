Proteste în Grecia după tragedia feroviară. Angajații căilor ferate anunță greve (VIDEO)

Ample proteste au izbucnit în Grecia din cauza accidentului feroviar în care au murit 43 de persoane, mulți considerând incidentul un accident care se aștepta să se întâmple.

Protestatarii s-au ciocnit cu poliția în fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabilă de întreținerea căilor ferate din Grecia, scrie .

Proteste au avut loc și în Salonic și în orașul Larissa, în apropiere de locul unde s-a petrecut dezastrul marți seara.

Guvernul a spus că o anchetă independentă va face dreptate.

Trei zile de doliu național au fost declarate în toată țara în urma incidentului, în care un serviciu de pasageri s-a prăbușit frontal într-un tren de marfă, făcând ca vagoanele din față să izbucnească în flăcări.

