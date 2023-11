Proteste în Siria! Cetățenii cer plecarea de la putere a lui Bashar al-Assad

Se cere plecarea de la putere a lui Bashar al-Assad. Cel puțin 200 de persoane s-au strâns duminică, 20 august, în Sweida, o provincie din sud-vestul Siriei. Cetățenii au protestat atât pentru plecarea lui Bashar, cât și împotriva condițiilor de trai.

A existat „o participare largă la greva generală în majoritatea zonelor din Sweida şi închiderea drumurilor principale din sate şi oraşe, care a paralizat circulaţia în toate zonele provinciei”, potrivit rețelei de activiști locali Sweida24.

Guvernul este acuzat de faptul că a răspuns cu măsuri disproporţionate oricărei mişcări critice şi repudiat de o mare parte a comunităţii internaţionale din cauza reprimării brutale a revoltelor care au început împotriva sa în urmă cu 12 ani.

Sweida24 susține că greva a avut un ecou „fără precedent” de la mișcarea din 2011 și că s-au înregistrat concentrări în peste 40 de puncte de regiune, chiar și în capitala de provincie.

În mai multe clipuri video publicate pe aplicația X (fostul Twitter) au fost surprinși mai mulți cetățeni care scandau: „Siria liberă, liberă; Bashar să plece” sau „Din satul îndurerat am plecat şi nu există cale de întoarcere”.

Numărul participanți a fost estimat la „sute” de persoane, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Magazinele și birourile guvernamentale au fost închise în regiune pe tot parcursul zilei.

Sweida și provincia vecină Deraa se confruntă cu proteste de patru zile, fiind mișcări cu participare limitate. Coaliţia Naţională Siriană a cerut duminică, 20 august, populației din „toate provinciile să se ridice împotriva regimului Al-Assad pentru a elibera Siria”, cerând totodată sprijinul locuitorilor din ultimele bastioane din nord-vestul Siriei, scrie .

Aceeași instituție a cerut bastioanelor să organizeze „demonstrații în masă pentru a sublinia obiectivul comun de a răsturna regimul”.

Anti-government protests continue in various regions across today, this one in the southern province of Sweida/Suwayda.

-The protests come amid poor living conditions, & a cut in fuel subsidies which has driven prices of basic commodities and services further up

— Hesham Shawish | هشام شاويش (@HeshamSBBC)