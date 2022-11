Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe i-a certat pe reporterii care au pus întrebări pe tema originii COVID-19, într-o conferință în care a fost prezent și Anthony Fauci (VIDEO)

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, i-a certat pe jurnaliștii care au pus întrebări despre originile pandemiei de coronavirus în timpul conferințe de marți, la care a participat și imunologul Anthony Fauci, principalul consilier al preşedintelui Joe Biden pe probleme legate de COVID-19.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, supărată pe jurnaliștii care pun întrebări despre originile COVID

Diana Glebova de la Daily Caller a încercat să întrebe ce a făcut Fauci mai precis pentru a investiga originile COVID-19, dar Jean-Pierre a întrerupt-o și a mustrat-o pentru că ar fi vorbit când nu i-a venit rândul.

„Ești lipsită de respect față de colegii tăi și față de invitatul nostru. Nu-ți voi da cuvântul dacă țipi și vezi că iei din timpul conferinței, căci dl Fauci va trebui să plece în câteva minute”, i-a spus Jean-Pierre jurnalistei, potrivit

Când Glevova a încercat să-și susțină poziția, purtătoarea de cuvânt a spus că ea „a terminat” și că n-are de gând să se tot contrazică.

Apoi jurnalistul Simon Ateba de la Today Africa News a intervenit și a susținut că întrebarea Dianei Glebova e una validă și chiar ar trebui pusă.

„Am auzit întrebarea ta, dar n-o să facem asta cum vrei tu. E lipsă de respect. Simon, eu am terminat. Am terminat cu tine! Iei din timpul colegilor tăi”, i-a replicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Controversa în jurul medicului Anthony Fauci

Anthony Fauci, care că va renunţa la funcția de la Casa Albă și la postul său de director al Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din Statele Unite (NIAID), pe care îl ocupă de 38 de ani, a fost întrebat de aleșii republicani despre implicarea agenției sale în cercetările din China privind originile coronavirusului.

NIAID a oferit o finanțare de milioane de dolari către EcoHealth Alliance, un ONG despre care criticii susțin că a sprijinit cercetarea asupra coronavirusului la lilieci chiar la Institutul de Virologie Wuhan, China, înainte de izbucnirea pandemiei. Parlamentarii interesați de vor să verifice dacă această cercetare chiar a fost punctul de declanșare a pandemiei și dacă Fauci a jucat vreun rol în aprobarea banilor care au fost trimiși la