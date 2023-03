Rastislav Káčer, ministrul de externe slovac, renunță la diplomație și-i atacă virulent pe activiștii pro-ruși din Slovacia: sunteți babuini! (VIDEO)

Slovacia va organiza alegeri anticipate în septembrie 2023. Agresiunea militară rusă este un subiect inevitabil al campaniei electorale. Dar, în Slovacia, o mare parte din societatea este rusofilă iar activiștii “pro-pace” sunt destul de activi și încrezători.

, organizată în orașul Michalovce (estul Slovaciei, lângă granița cu Ucraina), au participat Rastislav Káčer, ministrul de externe, și ministrul apărării, Jaroslav Na moder. În public au fost prezenți membrii și simpatizanții organizației Oamenii Păcii din Slovacia, în fapt o entitate filo-rusă, ei reprezentând cam o treime din cei aproximativ două sute de spectatori.

În timpul evenimentului aceștia au tot făcut zgomot și au încercat să întrerupă și să facă dezbaterile imposibile.

Vizibil iritat de comportamentul “pacifiștilor”, ministrul de externe Rastislav Káčer a lăsat diplomația deoparte și răbufnit:

„Cum v-ați simți, cei care urlați, dacă războiul ar avea loc în Ungaria, la cinci kilometri de granița noastră?” Nu-mi pot imagina. Interesul nostru este să facem tot ce putem pentru a menține acest conflict cât mai departe de granițele noastre. Și nu există altă cale de a face decât așa cum o facem acum. Este în interesul nostru să ne învecinăm cu Rusia, care nu are niciun secret că vrea să se oprească la Berlin, Bruxelles și Canalul Mânecii? Este aceasta dorința voastră, de a vedea în Slovacia o armată rusă așa cum o vedem azi în Ucraina? Aceasta este pacea voastră? Cu o armata rusă care ne invadează cu tancuri, ne ucide copiii, ne violează femeile și ne distruge casele? Aceasta este pacea voastră? De asta ati venit azi aici, să țipați ca o turmă de babuini? Nu vă este rușine? Acesta este patriotismul vostru? ”

