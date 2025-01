Reacția lui Elon Musk după ce o mașină Tesla a explodat în fața hotelului lui Donald Trump. „Au ales greșit vehiculul”

După atacul din New Orleans, un nou incident zguduie liniștea cetățenilor americani. O mașină Tesla, mai exact un , a explodat în fața hotelului Trump, din spatele faimoasei Las Vegas Strip. Șoferul autovehiculului, care se afla în interiorul mașinii, a murit, iar alte șapte persoane au suferit răni ușoare și au fost transportate la spital.

Ca răspuns la incidentul din prima zi a noului an, atunci când o mașină Tesla a explodat, miliardarul a postat joi, 2 ianuarie, un mesaj pe rețeaua X, fostă Twitter. Acesta și-a lăudat mașina, spunând că atacatorii au ales greșit mașina pe care să o explodeze, cu toate că în urma incidentului o persoană a decedat.

„Oamenii răi și stupizi au ales greșit vehiculul pentru un atac terorist. Cybertruck a păstrat explozia înăuntru și a direcționat suflul în sus. Nici măcar ușile de sticlă ale holului nu s-au spart”, a fost mesajul postat de Elon Musk pe X, fost Twitter.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken.

— Elon Musk (@elonmusk)