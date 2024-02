România a trimis Ucrainei 15 pachete de ajutoare militare, susține guvernul de la Kiev: „Unul dintre partenerii care ne-au susținut cel mai mult. Ucraina nu va uita niciodată generozitatea” (VIDEO)

SPRAVDI, un centru de comunicare strategică pe care l-a înființat guvernul ucrainean pentru combaterea dezinformării, susține că România a trimis Ucrainei „15 pachete de ajutoare militare” și este „unul dintre partenerii care ne-au susținut cel mai mult”.

SPRAVDI a postat pe platforma X un videoclip în care vorbește despre ajutoarele pe care le-ar fi acordat România pentru Ucraina.

Imaginile sunt însoțite de melodia „Trăiască România!”, cântec interpretat de Vasile Șeicaru și scris de Nicu Alifantis pe versurile lui Adrian Păunescu.

„Unul dintre cei mai apropiați vecini ai noștri și unul dintre partenerii care ne-au susținut cel mai mult. România a trimis 15 pachete de ajutoare militare către Ucraina. Va ajuta la antrenarea piloților noștri pe noile lor avioane F-16 și a găzduit zeci de mii de refugiați. Ucraina nu va uita niciodată generozitatea vecinului nostru. Mulțumesc, România!”, scrie pe calupul de imagini din videoclipul postat de SPRAVDI.

În descrierea postării, Spravdi a scris: „Nu numai o frontieră comună, ci istoria comună dintre România și Ucraina este fundația parteneriatului nostru de o viață. Le mulțumim prietenilor noștri români pentru că au fost acolo încă de la începutul luptei împotriva tiraniei. Ucraina vă va sprijini mereu”.

Not only a shared border, but the shared history between Romania and Ukraine is the foundation of our lifelong partnership.

We thank our Romanian friends for being there since the beginning in the fight against tyranny.

Ukraine will always have your back.

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre)