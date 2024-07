România, în Schengen aerian și maritim. Luminița Odobescu: „Este un rezultat de etapă, dar eforturile noastre vor continua până la finalizarea acestui proces” (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a declarat vineri seara, într-o intervenție pentru B1 TV, că aderarea României la Spațiul Schengen pe cale maritimă și aeriană, de la 31 martie, reprezintă un pas important către aderarea deplină la spațiul de liberă circulație, chiar dacă este o victorie de etapă.

„Fără discuții adoptarea deciziei Consiliului UE privind aplicarea acquis -ului Schengen în România și în Bulgaria este un pas important înainte, care vine să consolideze postura României de stat care aplică acquis-ul Schengen.

Este un rezultat pozitiv. Este adevărat, este un rezultat de etapă, dar eforturile noastre, coordonate în principal cu MAI, dar și la cel mai înalt nivel, președinte, prim-ministru, vor continua până la finalizarea acestui proces. Am spus că este un rezultat pozitiv. El a fost obținut prin demersuri politico-diplomatice realizate pe parcursul ultimului an, intensificate mai ales în ultima perioadă în luna decembrie și am beneficiat de sprijinul partenerilor noștri, în principal Comisia Europeană, statele membre, Parlamentul European, europarlamentarii români dar și străini, mediul de afaceri și pot să spun că este o decizie importantă cu consecințe pentru cetățenii români.

Aceștia vor putea să călătorească liber pe cale aeriană, în interiorul UE și în statele asociate Schengen care nu sunt membre UE, începând cu 31 martie 2024. În plus, sunt eliminate și controalele la frontiera maritimă și nu mai puțin important, chiar dacă este mai puțin vizibil în spațiul public, România va începe să acorde tot cu data de 31 martie vize Schengen de scurtă ședere. Aceste vize sunt acordate pentru scop turistic sau de afaceri, respectiv pentru tranzit în aeroporturi. Până acum, România acorda aceste vize cu caracter național, ele nu dădeau dreptul la liberă circulație în Spațiul Schengen”.