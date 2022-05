Rusia a încetat furnizarea de energie electrică către Finlanda

Rusia a oprit exporturile de electricitate către Finlanda în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit Măsura a fost luată imediat ce Finlanda şi-a anunţat aderarea la NATO. Rusia a amenințat în mai multe ocazii că va reacționa dacă NATO va desfășura forțe și echipamente militare în apropierea graniței sale.

RAO Nordic, compania furnizoare rusească, a transmis în prealabil o npotificare în care anunța oprirea livrărilor miezul nopţii, invocând restanţe de plată. Compania nu a precizat dacă decizia este legată sancțiunile europene care vizează economia Rusiei după invazia Ucrainei. Exporturile din Rusia către Finlanda sunt complet oprite în acest moment, însă autoritățile spun că situația „nu este dificilă”. Consumul este suplinit de către importurile din Suedia.

Russia suspends electricity supplies to Finland as Helsinki prepares to announce its application for NATO membership in the wake of Moscow’s offensive in Ukraine

