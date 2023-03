Rusia a lansat o rachetă Kalibr din Marea Japoniei, într-un exercițiu. Ar fi lovit o țintă aflată la peste 1.000 de kilometri distanță (VIDEO)

Un submarin rusesc din Marea Japoniei a lovit o țintă terestră aflată la peste 1.000 de kilometri distanță cu o rachetă Kalibr, în cadrul unui exercițiu, a anunțat vineri Ministerul rus al apărării, fiind vorba despre un tip de rachetă folosit de Moscova și în războiul din Ucraina, potrivit .

Ministerul rus al apărării a publicat un video în care racheta poate fi văzută cum iese de sub apă și poate lovește apoi o țintă dintr-o zonă de instruire aflată în Khabarovsk, regiune din estul Rusiei.

In the Sea of Japan, the crew of the Project 636.3 SSK "Petropavlovsk-Kamchatsky" of the Pacific Fleet launched a Kalibr cruise missile from an underwater position at a coastal target as part of a combat training plan.

The range of fire exceeded 1,000 km

