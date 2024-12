Ce i s-a întâmplat unei pensionare din Cluj, după recalculare. Inițial, avea o pensie de 7.873 lei: “Astăzi am primit cuponul de pensie”

O din Cluj este revoltată după tot procesul de a pensiilor.

Femeia, nemulțumită de pensia de după recalculare

Femeia nu a fost mulțumită de pensia calculată la recalculare, astfel că a făcut o reclamație la Casa de Pensii Cluj. Între timp, a primit de la Casa de Pensii un răspuns, o nouă decizie, însă, pe card a intrat pensia la fel cum era înainte.

„Eu nu am fost mulțumită de suma recalculată și am făcut o reclamație la Casa de Pensii Cluj. În același timp, m-am dus mai departe și am depus și o reclamație la tribunal. Între timp, am primit de la Casa de Pensii un răspuns, o nouă decizie. Suma era așa cum am calculat și eu că trebuia să fie de la început, adică mai mare. M-am dus la tribunal și am retras reclamația” a precizat pensionara pentru .

Femeia a mai spus că, după revizuire, de la suma de 7873 lei, pensia i-a fost crescută la 8351 lei.

„Am așteptat luna următoare să văd dacă primesc diferența”

Pensionara din Cluj a așteptat un timp pentru a vedea dacă în cont va primi, în final, suma corectă, conform revizuirii, însă astăzi a primit cuponul de pensie și suma livrată pe card e tot cea veche.

„Am așteptat luna următoare să văd dacă primesc diferența, dar nu am primit nimic. Am mers la Casa de Pensii să văd ce se întâmplă. Mi s-a spus că o să primesc toată diferența retroactiv în luna decembrie. Astăzi am primit cuponul de pensie și, bineînțeles, banii au intrat și pe card, dar fără nicio modificare. Suma a rămas cea inițială.”, a mai adăugat femeia.