Eugen Sechila, lider al mișcării neo-legionare și apropiat al lui Georgescu, dus la audieri. Surse: Ar fi vrut să plece din țară cu destinația Ciad / UPDATE: A fost plasat sub control judiciar, cu obligația de a nu părăsi țara (VIDEO)

UPDATE: Eugen Sechila a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara, informează B1 TV.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Eugen Sechila, lider al mișcării neo-legionare și apropiat al lui Călin Georgescu, a fost ridicat de pe aeroportul Otopeni și dus la audieri la Parchetul General. Mașina lui a fost percheziționată de polițiști.

Dosarul în care e vizat Sechila

Eugen Sechila e vizat într-un dosar pentru afișarea de simboluri legionare. El a apărut în fotografii lângă Georgescu, având o insignă care reprezintă simbolul mișcării legionare Garda de Fier.

Sechila ar fi vrut să plece din țară cu destinația Ciad, scrie , care citează surse judiciare.

El și dus la o secție de poliție din Bragadiru, după ce a postat un mesaj pe TikTok în care îi chema pe votanții lui Georgescu în Piaţa Victoriei.

Eugen Sechila, apropiat de Călin Georgescu

Eugen Sechila a strâns semnături pentru candidatura lui Călin Georgescu și apare în mai multe alături de acesta.

Sechila, fost membru al Legiunii Străine, organizează tabere de îndoctrinare legionară pentru copii, așa-numite „tabere de supraviețuire pentru tineri”. De asemenea, el a participat deseori la manifestări ale proto-legionarismului românesc.

Cu toate acestea, Călin Georgescu a negat că are vreo legătură cu mișcarea legionară: „Este fals, nu am nimic de a face cu așa ceva. Mai rămâne să mi se spună că am participat la uciderea lui Kennedy”.