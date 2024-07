Rusia declară urgență federală din cauza inundațiilor. A fost deschisă și o anchetă penală după ruperea barajului din Orsk. Mii de persoane evacuate (FOTO)

Guvernul Rusiei a declarat inundațiile din regiunea Orenburg o urgență federală, a anunțat presa de stat, potrivit .

Inundațiile au fost provocate creșterea nivelurilor de apă din fluviul Ural și au dus la evacuarea a 4.000 de persoane, printre care și 885 de copii, au anunțat autoritățile regionale. TASS notează că au fost inundate alte 2.000 de locuințe, ducând bilanțul total la aproape 6.300.

Ministrul rus pentru situații de urgență, Alexander Kurenkov, s-a deplasat duminică la Orsk, unul dintre cele mai afectate orașe, pentru a superviza operațiunile de salvare.

„Propun încadrarea situației din regiunea Orenburg drept urgență federală și stabilirea unui răspuns de nivel federal”, a declarat oficialul, citat de RIA Novosti.

Terrible floods after break Embankment dam in Orsk of Orenburg Oblast, Russia 🇷🇺 (07.04.2024)

Orsk, oraș situat la circa 20 de kilometri nord de frontiera cu Kazakhstan, a fost puternic afectat de inundații, care au provocat ruperea unui baraj, vineri, conform declarațiilor făcute de primarul Vasily Kozupitsa.

A dam broke out in Russian Orsk – Russian media.

The city is being flooded, people are being evacuated.

If the dam breaks completely, the waters of the Ural River could flood more than 4,000 houses.

The side effects of spending all the money on war.

