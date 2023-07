Rusia și Belarus, interzise oficial la Jocurile Olimpice din 2024 / Ce a transmis Comitetul Internațional Olimpic

Organizatorii au blocat în mod oficial participarea Rusiei și Belarusului la Jocurile Olimpice din 2024, potrivit .

Doar un an ne mai desparte de momentul în care cei mai buni atleți din lume se vor întâlni la Paris pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024. Rusia și Belarus nu vor avea voie să participe.

Acum două săptămâni, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că Rusia și Belarus nu vor primi nicio invitație oficială, iar acum organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris au blocat participarea celor două țări.

26-07-2024

