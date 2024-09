Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell avertizează că în urma atacurilor israeliene din Liban : „Suntem în pragul unui război total”

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a avertizat luni că ameninţă să scufunde Orientul Mijlociu într-un „război total”. , dintre care 35 de copii.

Suntem foarte aproape de un război total

„Pot spune că suntem aproape în pragul unui război total”, a declarat Josep Borrell, diplomatul european, care urma să participe în cursul serii la o reuniune a ţărilor din G7, în ajunul începerii „săptămânii la nivel înalt” a Adunării Generale a ONU la New York.

Intensificarea bombardamentelor Israelului arată cum vrea acesta să oprească atacurile transfrontaliere ale Hezbollah – și cât de departe este de atingerea acestui obiectiv, scrie The New York Times.

Deocamdată s-a întâmplat invers. În ciuda zilelor de atacuri escalade din partea Israelului, Hezbollah s-a angajat să nu cedeze sub presiune.

Liderii grupării au spus că își vor continua atacurile până când Israelul și Hamas, aliatul miliției, vor acorda încetarea focului în Gaza.

Ultimele atacuri din Liban arată, de asemenea, „Cât de aproape sunt ambele părți de un război total”.

Analiștii militari au dezbătut fezabilitatea încercării Israelului de a lupta simultan cu trei conflicte terestre, mai ales având în vedere provocările pe care le reprezintă o invazie a Libanului.

După 11 luni de lupte, armata israeliană încă nu a învins pe deplin Hamas în Gaza. Și Hezbollah controlează o zonă mai mare și mai muntoasă decât o face Hamas în Gaza.

În plus, Hezbollah are o armată mai bine pregătită decât Hamas, în plus față de fortificații mai sofisticate.

Pentru a invada Libanul, armata israeliană ar trebui, cel mai probabil, să cheme pe front mii de rezerviști.