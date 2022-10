Semnal important de la Roma. Primul apel telefonic al noului ministru de externe din Italia a fost către omologul din Ucraina

Noul ministru de externe din Italia, Antonio Tajani, a anunțat că primul său apel telefonic după preluarea mandatului a fost efectuat către omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, și că a refirmat „sprijinul deplin” al țării sale pentru Ucraina.

„Primul meu apel telefonic la intrarea în Ministerul de Externe al Italiei a fost către ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba. Am reafirmat sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina în apărarea libertății și împotriva invaziei ruse. Nu va exista nicio pace fără dreptate. Iar dreptatea înseamnă independența Ucrainei”, a scris Antonio Tajani, sâmbătă, pe Twitter.

My first phone call upon entering the was to Ukrainian Foreign Minister . I reaffirmed Italy’s full support to Ukraine in defense of freedom and against Russian invasion. There will be no peace without justice. And justice means Ukraine’s independence.

