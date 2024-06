Sfârșit violent pentru Robert Pickton, criminalul care a ucis peste 50 de femei

Sfârșit violent pentru criminalul care a îngrozit Canada. Robert Pickton, recunoscut drept cel mai mare criminal în serie din istoria Canadei, a murit la vârsta de 74 de ani după ce a fost atacat de un alt deținut în închisoarea de maximă securitate Port-Cartier, situată la aproximativ 700 de kilometri nord-est de Montreal. Incidentul a avut loc pe 19 mai, iar atacatorul, în vârstă de 51 de ani, nu și-a dezvăluit motivele. Pickton a suferit leziuni grave care l-au ținut în comă până la decesul său. Serviciul Penitenciarelor din Canada a confirmat decesul și a informat familiile deținutului și ale victimelor sale.

„Canadian serial killer Robert Pickton, who took female victims to his pig farm during a crime spree near Vancouver in the late 1990s and early 2000s, has died after being assaulted in prison, authorities said Friday. He was 74.”

He was speared in the head with a broken broom.…

