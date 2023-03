Șocul trăit de un român după ce a văzut bonul de parcare: 400 de dolari pentru 7 zile lângă aeroport

Pățania unui șofer român care a călăorit în Belgrad a devenit virală pe rețelele de socializare. Acesta a povestit că a fost nevoit să plătească o taxă de parcare de 400 de dolari la Aeroportul din Belgrad, unde și-a lăsat mașina timp de șapte zile.

Românul spune că nu exista niciun anunț privind taxa de parcare

Acesta precizează că nu există niciun anunț la intrarea în parcare cu privire la taxe:

400 de dolari parcarea la aeroportul din Belgrad pe 7 zile! Nu au prețurile afișate la intrare. Este parcarea cea mai apropiată de aeroport, celelalte care au prețuri/săptămâna sunt foarte departe și efectiv nu poți merge pana la ele pentru că drumul este spart și trebuie să umbli printre mașini, pe stradă.

Le-am scris și mi-au răspuns că trebuia să știu, pentru că ei au făcut reclamă în sensul asta în media din Serbia. Așa că atenție. Dați share, treaba asta e de interes pentru români și alți străini, probabil”, a scris acesta pe grupul Tesla Owners Club Romania.

„N-am avut norocul să văd foaia de pe cabina de plată”

În comentarii, mai mulți șoferi au comentat cazul.”Din câte văd ai parcat în garaj și te-au tarifat progresiv orar, înseamnă că au scos tarifarea/zi, de aici prețul total ridicat.”

„Exact. Dar asta era scris pe o foaie A4 la cabina de plata, nu pe ditamai banner-ul în engleză la intrare, așa cum era normal. N-aveam de unde să știu că fiind parcarea aceluiași aeroport, taxează la ora de 24 de ori mai mult”, a răspuns autorul postării.

„Noi am citit la intrare și apoi am ieșit din ea și ne am dus 1km la una din cele de lângă și am plătit 30 euro/săptămâna cu tot cu transferul lor rapid la aeroport.”

„Da, eu n-am avut norocul să văd foaia de pe cabina de plată, pentru că mă grăbeam să prind avionul. Așa știam și eu că e, 300 RSD pe zi, nu pe ora. Diferența e de 24x mai mare pentru „greșeală" asta", a precizat autorul postării.

„La banii ăștia (57 USD / zi) e posibil să găsești și cazare în Belgrad pentru două persoane."

„Eu am pățit-o la o cazare în Belgrad în urmă cu câțiva ani deși pe Booking scria free de fapt costă 15E pe zi.”

„Nu am parcat niciodată pe presupuneri”

„și la noi dacă lași mașînă 7 zile într-o parcare cu tarif orar tot cam așa îți vine, e vină ta că nu te-ai informat înainte.”

„La Cluj pentru același timp plătești 150 RON. Românii din vestul RO vin în Belgrad să plece spre Abu Dhabi sau alte destinații pentru că e alegerea între Cluj sau Budapesta, și de obicei vin cu mașinile. Cu siguranță au mai pățit-o și alții, dar pentru că sunt bănățeni făloși și sunt ultra-miliardari, au tăcut, din orgoliu. Și uite așa țepele continuă.”