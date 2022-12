Șocul unei mirese când a văzut imaginile de la nuntă: una din domnișoarele de onoare a „atentat” la soțul ei. Femeia a postat „dovada” pe TikTok

Heather Lynn, proaspăt căsătorită, a avut parte de un șoc atunci când s-a uitat pe fotografiile de la propria nuntă.

Femeia a împărtășit cu urmăritorii de pe TikTok întreaga poveste.

Heathet Lynn este asistentă medicală de profesie, mamă a doi copii și are peste 18 milioane de vizualizări pe TikTok. Aceasta a publicat, recent, „dovada” faptului că, la , una din domnișoarele de onoare ar fi „atentat” la soțul ei.

Fotograful a surprins-o pe tânără în timp ce îl ținea strâns de mână pe Travis, soțul lui Heather Lynn. Aparent, reacția bărbatului nu este una de uimire, acesta fiind destul de relaxat, în tot acest timp.

Lynn a ținut să lămurească situația, motiv pentru care a publicat un alt videoclip în care menționează faptul că domnișoara de onoare îi este prietenă și obișnuia să i se adreseze cu apelativul „soția mea de la muncă”. În momentul în care a fost imortalizat momentul cu pricina, după câteva pahare, domnișoara de onoare s-a chinuit să-și mențină echilibrul, moment în care s-a agățat cu mâna de ginere, scrie .

Help me please😂😂

ion know about this one 🤣🤣