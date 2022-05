Soldați ucraineni, ajunși la granița cu Rusia: „Domnule președinte, am reușit!”

O unitate militară de la nord de Harkov a făcut public un videoclip în care susține că a ajuns la granița cu Rusia. Mesajul care a însoțit înregistrarea video este „Domnule președinte, am reușit!”.

Ministerului Apărării ucrainean a difuzat, duminică, imagini cu un un grup de soldați care au înfipt în pământ un țăruș în culorile galben și albastru, la linia de graniță.

Soldații ucraineni care au împiedicat cucerirea Harkovului au susținut că

„Îi împingem pe ruși, se întorc în Rusia. În nord și în regiunea Harkov… Slavă Domnului că pleacă!”, a spus unul dintre aceștia, potrivit

„După un atac decisiv de artilerie au plecat foarte repede, nici nu au avut timp să jefuiască prea mult. Am găsit ceea ce credem că sunt televizoarele de la sediul lor și alte chestii. O mulțime de poziții au fost abandonate, au lăsat în urmă jachete și căști de protecție. Când (rușii) se retrag după un plan, minează tot, casele, tot. Dar când se retrag repede, nu mai au timp să pună mine”, a adăugat un alt soldat.

Alright, people, we have the first Ukrainian unit coming up to the Russian border as part of the counter offensive action northeast of Kharkiv.

We should expect Russia to lose this salient north of the city as well in the coming days.

Via

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko)