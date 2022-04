SUA: Serviciile de spionaj rusesc, în spatele atacului asupra laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov

Serviciile de informații americane consideră că serviciile de informații ruse s-au aflat în spatele unui atac recent la Moscova asupra lui Dmitri Muratov, un jurnalist rus independent, . Acesta a criticat în mod public războiul lui Vladimir Putin din Ucraina.

Editorul ziarului rus Novaia Gazeta a fost atacat în timp ce călătorea cu un tren de la Moscova la Samara de o persoană necunoscută care a stropit compartimentul trenului cu vopsea roșie amestecată cu acetonă, potrivit

„Ochii ard îngrozitor”, a spus Muratov într-o declarație postată pe site-ul ziarului. Atacatorul a strigat: „Muratov, asta e pentru băieții noștri”, într-o aparentă referire la forțele ruse care luptă în Ucraina, a scris el.

„Statele Unite pot confirma că serviciile de informații ruse au orchestrat atacul din 7 aprilie asupra redactorului șef al ziarului Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, în care acesta a fost stropit cu vopsea roșie care conținea acetonă”, a declarat un oficial american într-un comunicat.

Oficialul american nu a oferit detalii cu privire la modul în care SUA au ajuns la această concluzie și nici despre serviciile de spionaj responsabile pentru atac.

The editor-in-chief of Novaya Gazeta, Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov was attacked on a train and doused with oil paint and acetone.

— NEXTA (@nexta_tv)