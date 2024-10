Taifunul Gaemi face ravagii: Un petrolier care transporta 1,4 milioane de litri de petrol s-a răsturnat

O cisternă care transporta aproape 1,5 milioane de litri de combustibil industrial s-a răsturnat și s-a scufundat în largul capitalei filipineze joi, provocând o scurgere de petrol, spun oficialii, potrivit .

Șaisprezece membri ai echipajului MT Terra Nova, sub pavilion filipinez, au fost salvați, iar unul rămâne dispărut, a declarat secretarul pentru Transporturi, Jaime Bautista.

Bautista a spus că a fost detectată o scurgere de petrol, dar vânturile puternice și valurile mari au împiedicat răspunsul autorităților.

Incidentul are loc la o zi după ce taifunul Gaemi a intensificat ploile sezoniere musonice, scufundând zone mari din Metro Manila și suburbiile sale în inundații profunde.

Gaemi a ajuns în Taiwan, lăsând trei persoane ucise și rănind alte câteva sute.

