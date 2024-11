Tornadă rară în Spania după un val de caniculă extremă (VIDEO)

O tornadă rară de tip „supercelulă” a fost observată recent în municipiul El Toro, situat în provincia Castellón din estul Spaniei. Acest fenomen meteorologic impresionant a apărut în contextul unei vremi extreme, care a urmat unei perioade de căldură intensă în regiunea Valencia, potrivit

A rare tornado surprised residents in the rural community of El Toro, Spain. Valencia’s state meteorological agency said the tornado uprooted trees and damaged agricultural land, but didn’t reach populated areas where “damage could have been considerable.”

