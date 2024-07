Tragedie în India. Cel puțin 41 de persoane au murit în urma unor alunecări de teren

Cel puțin 41 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma unor care s-au produs în statul Kerala, situat în sudul Indiei.

Operaţiunile de salvare sunt îngreunate după prăbuşirea unui pod principal din acea regiune, relatează Reuters.

Ministrul Sănătăţii din statul Kerala, Veena George, a declarat că peste 70 de .

Indian Express scrie că multe victime au fost luate, cel mai probabil, de apele râului Chaliyar.

Rescue and recovery efforts underway in Kerala, India after 2 landslides struck in the early hours with flash flooding, and debris flows. Confirmed fatalities, and many injured. — AnvilSky (@K38Safety)

„Situația este gravă”, a declarat ministrul Pădurilor din Kerala, A K Saseendran. „Guvernul a mobilizat toate agenţiile de salvare” după alunceările de teren, scrie .

triggered huge landslides and flooding across the region. Heavy rain hinders rescue efforts, after landslides struck the hilly Wayanad district while people were sleeping. 24 people have been killed and many are feared trapped. … — IndiaX (@IndiaFolder)

A K Saseendran a adăugat că armata a fost chemată să construiască un nou pod după ce un pod din district a fost distrus.

În jurul miezului nopții s-au produs cel puțin trei alunecări de teren, susține Rashid Padikkalparamban, un rezident implicat în eforturile de salvare.

„Mulţi oameni care lucrau pe aceste proprietăţi şi care stăteau în corturi improvizate în interior ar putea fi izolaţi sau dispăruţi”, a spus el.

Landslides in India’s Kerala kill 23, main bridge in Wayanad area collapses Kerala is prone to heavy rain and flooding, with nearly 400 people killed in one of the worst floods in 2018. — The Kathmandu Post (@kathmandupost)

Departamentul indian de meteorologie a prognozat ploi extrem de abundente în acest stat pe parcursul zilei de marţi.

Mohsen Shahedi, un ofițer superior al Forței Naționale de Răspuns la Dezaster, a declarat că intervențiile au fost îngreunate din cauza lipsei de internet în zonă.