Turistă dispărută de șapte zile în Kuala Lumpur. A căzut într-o groapă

O turistă din India, de 48 de ani, se afla în în Malaezia, și este dată dispărută de șapte zile. Autoritățile cred că ar fi căzut într-o groapă de 26 de metri.

Camerele de supraveghere au înregistrat momentul dispariției acesteia și se vede cum femeia mergea pe trotuar, apoi dispare brusc după ce pământul s-a surpat, conform

Salvatorii au desfășurat timp de șapte zile, au folosit jeturi de apă, excavatoare, câini, camere video de la distabță, radare în sol și tot ce au găsit până acum au fost pantofii ei.

S-au spălat anumite porțiune din sistemul de canalizare și s-au utilizat camere video de la distanță pentru a căuta și în zonele greu accesibile. Echipajele de salvare spun că misiunea este îngreunată și de curenții subterani care sunt puternici, dar și de solul instabil și crește nesiguranța salvatorilor privind inspecția conductelor de canalizare.

„Apa uzată este, de asemenea, foarte aspră, iar curentul are o viteză minimă de curgere de un metru pe secundă. Teoretic, ar fi putut călători până la 86,4 km în 24 de ore”, a declarat Datuk G Parameswaran, președintele Asociației pentru Siguranța Calității Apelor din Malaezia.

Femeia se afla în vizită în Kuala Lumpur alături de soțul ei și se îndreptau către un templu local din cartierul Masid India din Kuala Lumpur, în momentul în care ea a dispărut. Ei urmau să se întoarcă acasă chiar următoarea zi din accident.

