Turnul Eiffel, evacuat cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Un bărbat a încercat să se cațere pe monument (FOTO, VIDEO)

Poliția din Paris a declarat, duminică, pentru , că a evacuat Turnul Eiffel din cauza unui bărbat care a fost observat în timp ce escalada structura.

Poliția franceză nu a oferit și alte detalii despre incident. Evacuarea a fost făcută cu câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de pe Stade de France.

Secvențele distribuite pe rețelele sociale îl arată pe bărbat urcându-se pe unul dintre cercurile olimpice, care au fost amplasate pe Turneul Eiffel cu ocazia Jocurilor de la Paris.

„Un tip se urcă pe Cercurile Olimpice de pe Turnul Eiffel. Îl puteți vedea pe cercul albastru”, a scris un internaut pe platforma X.

King Kong? No, just a shirtless climber with a British accent scaling the Eiffel Tower hours before the Paris Olympics Closing Ceremony! 🚨 The tower was closed and evacuated, and the Brit was soon arrested.

— Russian Market (@runews)