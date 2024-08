Un alt șofer român de TIR a fost lovit de un capac de canalizare, în Belgia, în același loc unde a fost ucis un camionagiu român. Noi detalii despre crimă

Apar detalii șocante despre moartea lui Gheorghe Tibil, șoferul român de TIR care a fost ucis în cursul nopții de vineri spre sâmbătă pe autostrada E42 din Belgia, de tineri care au aruncat un capac de canalizare pe camion.

Noi detalii în cazul șoferului român ucis în Belgia

Cu două zile înainte de crima cumplită tinerii au aruncat un alt capac de canalizare pe camionul altui român, de pe același pod, lângă Héron. Camionagiul, tot român, a povestit cotidianului belgian momentele cumplite pe care le-a trăit.

„Sunt traumatizat. Cu jumătate de oră înainte să moară Gheorghe, i-am văzut pe tipii ăia pe pod”, spune șoferul român.

Potrivit șoferului, în noaptea de miercuri, trei persoane se aflau la balustrada de pe podul din satul Héron, care trece peste E42. Inițial, nu și-a dat seama ce fac acolo: „Părea că unul dintre ei urma să sară pe autostradă. Nu am vrut să am asta pe conștiință, așa că am pus imediat frână”.

Românul a simțit o lovitură puternică pe acoperișul cabinei sale: „Am văzut imediat că un capac de canalizare aproape că îmi perforase camionul. Colțul de sus al cabinei mele, în stânga, deasupra capului meu, era parțial distrus. M-am uitat în oglindă și am văzut bucăți de metal și plastic din camionul meu pe tot drumul”.

După incident, șoferul camionului a sunat imediat la poliție, care a sosit douăzeci de minute mai târziu. Marian a dat o declarație și a fost lăsat să plece: „Ofițerii au fost și ei impresionați de pagubă și m-au informat că vor începe o anchetă”.